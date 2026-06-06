أرخص سيارة أوروبية زيرو بالسوق المصري في يونيو.. مواصفات وأسعار

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تواصل رينو تاليانت الحفاظ على مكانتها كأرخص سيارة أوروبية جديدة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في السوق المصري خلال يونيو 2026، لتبقى ضمن أبرز الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن سيارة سيدان اقتصادية تجمع بين السعر التنافسي والتجهيزات الحديثة.

وتحظى السيارات الأوروبية التي تقل أسعارها عن مليون جنيه باهتمام متزايد من جانب العملاء خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من الطرازات المنافسة، ما عزز من جاذبية رينو تاليانت باعتبارها واحدة من أقل السيارات الأوروبية سعرًا في مصر.

وتقدم تاليانت مجموعة من التجهيزات المتعلقة بالأمان والراحة، إلى جانب محرك اقتصادي وناقل حركة أوتوماتيك، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة كبيرة من المشترين الباحثين عن سيارة جديدة للاستخدام اليومي.

أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في السوق المصري

أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في السوق المصري:

محرك وأداء تاليانت

تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

أبعاد ومساحات تاليانت

تأتي تاليانت بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بفئتها.

تجهيزات أمان في تاليانت

تتوفر السيارة بمنظومة أمان تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم تجهيزات عملية تشمل شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف أوتوماتيك، ونظام تشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات إضاءة ومطر.

أسعار رينو تاليانت الجديدة

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

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