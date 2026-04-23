حذر رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، من حالة التذبذب السريع في تسعير السيارات بالسوق المحلي، مؤكدًا أن بعض التجار يبالغون في رفع الأسعار فور تحرك سعر الدولار، دون وجود مبررات حقيقية مرتبطة بالتكلفة الفعلية.

تراجع أسعار الدولار بمصر في أبريل إلى مستويات شهر مارس الماضي

وشهدت الأيام الماضية تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث انخفض في 21 أبريل الجاري إلى 51.76 جنيه، وهو أدنى مستوى له خلال شهر، بعد أن كان قد سجل في 7 أبريل 54.66 جنيه، وهو أعلى مستوى تاريخي وصل إليه أمام الجنيه.

وأوضح مسروجة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك شريحة من التجار سارعت إلى زيادة الأسعار بمجرد ارتفاع الدولار، رغم أنهم لم يقوموا باستيراد سيارات جديدة أو تحمل أعباء إضافية، وهو ما يضعهم لاحقًا في موقف صعب يجبرهم على خفض الأسعار مجددًا للحفاظ على مصداقيتهم أمام العملاء.

وأضاف أن غياب الرؤية التسويقية لدى بعض العاملين في السوق يؤدي إلى إرباك الشركات والمستهلكين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك طرازات لم تشهد زيادات كبيرة، ما يعكس عدم اتساق سياسات التسعير داخل السوق.

تفاؤل في سوق السيارات بتحسن سعر الصرف وزيادة الثقة

وأكد مسروجة أن المؤشرات الحالية تدعم تحسن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتدفقات الأموال الساخنة وزيادة ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد، مقارنة بفترات سابقة كان يسيطر عليها القلق من ارتفاعات حادة ومتتالية في سعر الصرف.

وشدد على أن المستهلك لم يعد يتعامل بنفس حالة الخوف القديمة، التي كانت تدفعه لتوقع قفزات كبيرة في سعر الدولار، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار قرارات الشراء.

انتقاد حاد للتجار "استغلال وتهبيش"

وانتقد خبير السيارات بعض الممارسات التي وصفها بـ"الاستغلالية والتهبيش"، مشددًا على أن التسعير في سوق السيارات يجب أن يستند إلى استراتيجيات واضحة يتم وضعها مسبقًا، وليس إلى ردود أفعال لحظية.

وأوضح أن الشركات المحترفة تحدد سعرًا تقديريًا للدولار على مدار العام، وتبني عليه خططها التسعيرية، بدلًا من تعديل الأسعار بشكل يومي مع أي تحرك طفيف في سعر الصرف.

كما أشار إلى أن سوء فهم بعض التجار لتوقعات الخبراء بشأن سعر الدولار المستقبلي يدفعهم لتسعير السيارات على أساس زيادات متوقعة على المدى الطويل وكأنها ستحدث فورًا، ما يؤدي إلى تسعير مبالغ فيه وخسارة ثقة العملاء.

نصيحة للمستهلكين: قاطعوا الزيادات غير المبررة

ونصح مسروجة المستهلكين بعدم شراء السيارات التي شهدت زيادات كبيرة وغير مبررة، خاصة التي ارتفعت أسعارها بنحو 20 إلى 30 ألف جنيه، مؤكدًا أن السوق لا يزال يضم سيارات حافظت على أسعارها ويمكن التوجه إليها.

وأشار إلى أن زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة من المفترض أن تدفع الوكلاء والمستوردين لزيادة حجم المعروض وتحقيق أرباح من خلال المبيعات، بدلًا من الاعتماد على رفع الأسعار.

واختتم بأن سوق السيارات في مصر مرشح للتحسن تدريجيًا، مع زيادة المعروض واستقرار السياسات التسعيرية، بما يعيد التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.

شيري تستعد لنشر 220 روبوتًا بشريًا في 30 دولة حول العالم.. ما القصة؟

لأعلى سعر.. سيارات تابعة للمخابرات العامة للبيع في مزاد علني

بعد تثبيت أسعارها.. مواصفات دونج فينج Shine التفصيلية بالسوق المصري