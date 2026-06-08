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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:26 ص 08/06/2026

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع داخل سوق الصاغة.

يذكر أن أسعار الذهب استقرت اليوم الاثنين في مصر مع افتتاح تعاملات الأسبوع داخل سوق الصاغة، وسط ترقب لتحركات الذهب عالميًا بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأونصة خلال الأيام الماضية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6475 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5550 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 14 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18

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