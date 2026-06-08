كشفت دراسة حديثة أن تأثير تلوث الهواء لا يقتصر على الجهاز التنفسي أو القلب، بل قد يمتد ليؤثر على القدرات العقلية، وخاصة الذاكرة، في تطور مقلق يسلط الضوء على أبعاد جديدة للمشكلة البيئية في المدن المزدحمة.

وأظهرت نتائج بحث مشترك بين جامعة كاليفورنيا (ديفيس) وشركة كايزر بيرماننتي أن الأشخاص الذين تعرضوا لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة الملوثة (PM2.5) خلال نحو 20 عامًا، حققوا أداءً أضعف في اختبارات الذاكرة مقارنة بغيرهم ممن عاشوا في بيئات أنظف، بحسب إندبندنت.

والمثير للانتباه أن هذا التراجع في الأداء المعرفي يعادل تقريبًا ما يحدث خلال 10 سنوات من التقدم الطبيعي في العمر، مع تأثر واضح بما يُعرف بـ”الذاكرة الدلالية”، المسؤولة عن استرجاع المعلومات العامة والكلمات والمعاني، وهي جزء أساسي من التواصل اليومي.

وتوضح الباحثة كاثرين كونلون أن هذه الذاكرة تلعب دورًا مهمًا في استقلالية الإنسان، وأن تلوث الهواء قد يسرّع بعض مظاهر شيخوخة الدماغ، خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية.

في المقابل، لم تُظهر الدراسة تأثيرًا واضحًا على أنواع أخرى من الذاكرة مثل الذاكرة المرتبطة بالأحداث أو القدرة على التركيز واتخاذ القرار، ما يشير إلى أن الضرر قد يكون موضعيًا في مناطق محددة من الدماغ وليس تدهورًا شاملًا في القدرات العقلية.

واعتمدت الدراسة على بيانات طويلة المدى شملت مئات المشاركين من خلفيات مختلفة، حيث تمت متابعة مستويات التلوث في أماكن سكنهم على مدار سنوات، ثم قياس أدائهم الذهني عبر اختبارات دورية امتدت لأكثر من 17 عامًا.

كما لفت الباحثون إلى أن بعض الفئات، مثل الأمريكيين من أصل إفريقي، قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات الخرف، نتيجة عوامل بيئية وصحية واجتماعية، من بينها العيش في مناطق أكثر تلوثًا وتأخر طلب الرعاية الطبية.

وأكدت الدراسة أن تلوث الهواء عامل يمكن التحكم فيه، سواء عبر السياسات البيئية أو من خلال سلوكيات فردية مثل تقليل التعرض للهواء الملوث، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، وتجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة.

وخلصت النتائج إلى أن الهواء الملوث لا يمثل خطرًا على الصحة الجسدية فقط، بل قد يكون له تأثير صامت وعميق على الدماغ والذاكرة، مما يجعل كل نفس في بيئة ملوثة عاملًا محتملًا في تسريع تراجع بعض القدرات العقلية.