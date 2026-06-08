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الحرس الثوري: العدو الصهيوني استهداف مواقع داخل إيران بصواريخ باليستية جوية

كتب : وكالات

05:42 ص 08/06/2026

الحرس الثوري الإيراني

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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العدو الصهيوني نفذ هجوما استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو، مؤكدا وقوع ضربات على أهداف داخل البلاد.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، إن الهجوم يمثل تصعيدا جديدا في المواجهة، دون تقديم تفاصيل فورية حول طبيعة الأهداف المستهدفة أو حجم الخسائر الناجمة عنها".

وأضاف الحرس الثوري في بيانه، أن هذا التصعيد يأتي هذا الإعلان في ظل سلسلة انفجارات شهدتها مدن إيرانية بينها طهران وأصفهان وتبريز، بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن تنفيذ غارات جوية داخل إيران.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية شاملة من الجانب الإيراني توضح نطاق الأضرار، فيما تتواصل حالة التوتر والتصعيد المتبادل بين طهران وتل أبيب وسط ترقب لردود إضافية محتملة خلال الساعات المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.

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الحرس الثوري الإيراني تل أبيب إسرائيل استهداف مطار مهر آباد إيران وإسرائيل

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