إعلان

بعد تثبيت أسعارها.. مواصفات دونج فينج Shine التفصيلية بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

12:04 م 20/04/2026 تعديل في 12:04 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    SHINE
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة
  • عرض 8 صورة
    دونج فينج shine الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج shine رسميًا لأول مرة في السوق المحلي بفئتين وأسعارها أقل من مليون جنيه.

أسعار ومواصفات دونج فينج shine في مصر

محرك دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مساحات وأبعاد دونج فينج شاين

تبلغ أبعاد السيارة: طول 4,670 مم، عرض 1,812 مم، ارتفاع 1,490 مم، وقاعدة عجلات 2,680 مم، مع مساحة خلفية بسعة 454 لتر وخزان وقود بسعة 50 لتر.

تجهيزات دونج فينج شاين

تمتاز الفئة الأعلى من شاين (E3) بشاشة وسطية بحجم 13 بوصة، إضافة لشاشة عدادات رقمية، وتجهيزات مثل: فتح/إغلاق بدون مفتاح، تكييف أوتوماتيكي، شحن لاسلكي للهواتف، سقف بانورامي أوتوماتيكي.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد ليفرنة رياضية قابلة للتعديل الكهربائي، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، نظام كشف النقاط العمياء، مساعد السير داخل الحارة، مثبت سرعة، حساسات أمامية وخلفية، وفتحة سقف مزدوجة ومرايا كهربائية قابلة للطي.

أسعار دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

ضمان دونج فينج شاين

تطرح دونج فينج Shine مشمولة بضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.


أحدث الموضوعات

مسؤولون باكستانيون: إيران مستعدة لحضور جولة ثانية من المحادثات مع أمريكا
شئون عربية و دولية

مسؤولون باكستانيون: إيران مستعدة لحضور جولة ثانية من المحادثات مع أمريكا

"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
أخبار المحافظات

"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
رفض طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
حوادث وقضايا

رفض طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
الداخلية تكشف كواليس مشاجرة الزائرات والممرضات ببورسعيد
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس مشاجرة الزائرات والممرضات ببورسعيد
يارا السكري تتصدر التريند بسبب تصريحاتها الأخيرة.. ماذا قالت؟
زووم

يارا السكري تتصدر التريند بسبب تصريحاتها الأخيرة.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)