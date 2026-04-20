تقدم شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج shine رسميًا لأول مرة في السوق المحلي بفئتين وأسعارها أقل من مليون جنيه.

أسعار ومواصفات دونج فينج shine في مصر

محرك دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مساحات وأبعاد دونج فينج شاين

تبلغ أبعاد السيارة: طول 4,670 مم، عرض 1,812 مم، ارتفاع 1,490 مم، وقاعدة عجلات 2,680 مم، مع مساحة خلفية بسعة 454 لتر وخزان وقود بسعة 50 لتر.

تجهيزات دونج فينج شاين

تمتاز الفئة الأعلى من شاين (E3) بشاشة وسطية بحجم 13 بوصة، إضافة لشاشة عدادات رقمية، وتجهيزات مثل: فتح/إغلاق بدون مفتاح، تكييف أوتوماتيكي، شحن لاسلكي للهواتف، سقف بانورامي أوتوماتيكي.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد ليفرنة رياضية قابلة للتعديل الكهربائي، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، نظام كشف النقاط العمياء، مساعد السير داخل الحارة، مثبت سرعة، حساسات أمامية وخلفية، وفتحة سقف مزدوجة ومرايا كهربائية قابلة للطي.

أسعار دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

ضمان دونج فينج شاين

تطرح دونج فينج Shine مشمولة بضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.



