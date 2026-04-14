كشفت السلطات في الصين عن تقنية جديدة ومتطورة للطرق لتنظيم حركة المرور في الشوارع المزدحمة، في خطوة تهدف لمكافحة الأزمات المرورية الناجمة عن الكثافة السكانية الكبيرة التي تتجاوز 1.4 مليار نسمة.

ما ظاهرة "المد والجزر" التي تطبقها الصين في شوارعها؟

وتعد الصين من أكثر دول العالم مشهورة بالإزدحام المروري بالمركبات والطرق، وتعتمد التقنية الجديدة على فكرة مستوحاة من ظاهرة المد والجزر في البحار، حيث يتم تنظيم تدفق السيارات بطريقة تشبه حركة المياه الطبيعية، عن طريق ما يسمي بالجزيرة في منتصف الطريق.

ويقوم النظام على توسيع وتضييق الحارات المرورية حسب كثافة المرور، وهو ما يسمح بإعادة توزيع الحركة بشكل ديناميكي ومرن.

وتتحكم في هذه المنظومة أنظمة من الحواسيب المتقدمة مدعومة بتقنيات روبوتية، وتعمل هذه الأنظمة على رصد الإزدحام في الوقت الفعلي، ثم تتخذ قرارات فورية لإعادة تنظيم المسارات المرورية على الفور و تسهيل عملية الحركة بين السيارات في جميع الطرق.

الصين تقضي على الاختناقات المرورية في 40 ثانية

وبحسب وكالة "CGTN" الصينية للأنباء، يمكن للتقنية حل الاختناقات والازدحام المروري خلال 40 ثانية فقط، وتعد هذه التقنية خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة النقل وتقليل التكدس المروري في المدن الكبري.

ولا تعتبر تقنية المد والجزر فكرة جديدة بالكامل فهي موجودة منذ سنوات في الصين، لكن كان يتم التحكم بها من خلال سيارات خدمة يقودها عمال الطرق دون تدخل الحواسي وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يتحكم في الحركة المرورية بالصين

أما التقنية الأكثر تطورًا اليوم فيتم التحكم بها من خلال عقل إلكتروني قادر على تقدير الموقف المروري بالكامل وبوضوح، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب دون تدخل بشري وحل هذه الأزمات المرورية المتكررة.

