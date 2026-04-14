لينك آند كو تطلق سيارتها +10 الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور

كتب : مصراوي

02:03 م 14/04/2026 تعديل في 02:03 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كو آند لينك 10+
  • عرض 4 صورة
    كو آند لينك 10+
  • عرض 4 صورة
    كو آند لينك 10+

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "لينك آند كو" عن إطلاق سيارتها الكهربائية 10+ الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الرياضية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية 10+ الجديدة تتمتع بشخصية رياضية جذابة يرسم ملامحها جناح خلفي من الكربون وعجلات قياس 21 بوصة.

كما يضفي اللون الجديد “Racing Shadow Blue” طابعًا شرسًا على السيارة.

أبعاد لينك آند كو +10

وتأتي السيارة بطول 5050 ملم وعرض 1966 ملم وارتفاع 1468 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3005 ملم.

نظام دفع لينك آند كو +10

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكهربائية 10+ الجديدة على سواعد محركين كهربائيين بنظام دفع رباعي بقوة680 كيلووات/912 حصان، مما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3,2 ثانية فقط.

وتأتي السيارة 10+ الكهربائية مزودة بتقنية بطارية جديدة تدعم دورات شحن فائقة السرعة، ومع التقنية الكهربائية بجهد 900 فولت، يمكن شحن البطارية من 10% إلى 97% في أقل من9 دقائق.

كوبرا تطلق سيارتها Raval الكهربائية الرياضية الصغيرة في الأسواق.. صور

أسعار ومواصفات أرخص سيارات آرك فوكس الصينية في مصر بعد الزيادة الأخيرة

موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"

فيديو قد يعجبك



احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
نصائح طبية

احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
هل تصوير الفتيات ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مسموح؟.. أمينة
أخبار

هل تصوير الفتيات ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مسموح؟.. أمينة
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
زووم

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
اقتصاد

لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
أخبار مصر

"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟

أخبار

المزيد

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"