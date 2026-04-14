لينك آند كو تطلق سيارتها +10 الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور
كتب : مصراوي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
بكين - (د ب أ):
أعلنت شركة "لينك آند كو" عن إطلاق سيارتها الكهربائية 10+ الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الرياضية.
وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية 10+ الجديدة تتمتع بشخصية رياضية جذابة يرسم ملامحها جناح خلفي من الكربون وعجلات قياس 21 بوصة.
كما يضفي اللون الجديد “Racing Shadow Blue” طابعًا شرسًا على السيارة.
أبعاد لينك آند كو +10
وتأتي السيارة بطول 5050 ملم وعرض 1966 ملم وارتفاع 1468 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3005 ملم.
نظام دفع لينك آند كو +10
وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكهربائية 10+ الجديدة على سواعد محركين كهربائيين بنظام دفع رباعي بقوة680 كيلووات/912 حصان، مما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3,2 ثانية فقط.
وتأتي السيارة 10+ الكهربائية مزودة بتقنية بطارية جديدة تدعم دورات شحن فائقة السرعة، ومع التقنية الكهربائية بجهد 900 فولت، يمكن شحن البطارية من 10% إلى 97% في أقل من9 دقائق.
اقرأ أيضًا:
كوبرا تطلق سيارتها Raval الكهربائية الرياضية الصغيرة في الأسواق.. صور
أسعار ومواصفات أرخص سيارات آرك فوكس الصينية في مصر بعد الزيادة الأخيرة
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"