حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من أن بغداد ستواجه وضعا ماليا خطرا جدا إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه أكثر من 90% من صادرات النفط الخام العراقية.

قال حسين في مقابلة مع قناة "الشرقية نيوز" المحلية: "سيصبح لدينا وضع مالي خطر جدا إذا استمرت الحرب ولم نستطع تصدير النفط من مضيق هرمز سنعاني من مشكلة في تسديد الرواتب".

وأوضح أن الحكومة تعتمد حاليا على الاحتياطي المالي، من خلال السندات والدين الداخلي، لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يشكلون نحو 20% من السكان البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة.

كان العراق "العضو المؤسس في أوبك" يصدر قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ما معدله 3.5 ملايين برميل يوميا، معظمها عبر مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا منذ بدء الحرب.

وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الصادرات، إذ انخفضت الكميات من 93 مليون برميل يوميا إلى 10 ملايين في أبريل الماضي.

أشار حسين إلى أن الحكومة تحاول زيادة عدد براميل النفط المصدرة عبر سوريا وتركيا باستخدام الشاحنات الصهريجية وخط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي، لكنه شدد على أن ذلك لا يحل إلا جزءا من المشكلة المالية.

وكشف الوزير أن العراق يحتاج إلى انفتاح على الدول الخليجية والغربية لتأمين مساعدات، في إشارة إلى طلب دعم مالي لمواجهة الأزمة.

كانت بغداد قد أعلنت في أبريل أنها توصلت إلى تفاهمات مع واشنطن وطهران للحد من تأثير حصار المضيق، بعد أن أكدت إيران أنها ستسمح للسفن العراقية بالمرور عبره، وفقا لروسيا اليوم.