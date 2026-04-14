برلين - (د ب أ):

شهدت فترة عيد الفصح في ألمانيا هذا العام تراجعا في الازدحام المروري وحركة السير.

ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا

وقال نادي السيارات الألماني إن كثافة حركة المرور، سواء على الطرق الرئيسية أو في المناطق النزهات المعتادة، كانت أقل مما كانت عليه خلال عطلة عيد الفصح في عامي 2024 و2025"، مرجحا أن "ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير دفع الكثيرين إلى ترك سياراتهم".

وكان الانخفاض في حركة المرور ملحوظا بشكل خاص خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح، التي تشهد عادة العديد من الرحلات اليومية وزيارات العائلات. ففي يوم الخميس الماضي (خميس العهد)، تراجع عدد الاختناقات المرورية بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 12% مقارنة بعام 2024.

أما في الجمعة الماضي (الجمعة العظيمة)، فقد تراجع عدد الاختناقات بنسبة 21% مقارنة بعام 2025، وبنحو 25% مقارنة بعام 2024.

وجاء في بيان نادي السيارات الألماني: "تشير هذه التطورات إلى أن أسعار الوقود المرتفعة كان لها تأثير واضح على حركة الرحلات خلال عيد الفصح هذا العام".

تأثير حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران على أسعار الوقود

وكان سعر لتر البنزين الممتاز فئة إي 10 بلغ يوم الاثنين الماضي (اثنين عيد الفصح) أعلى مستوى له منذ عام 2022، بينما سجل الديزل أعلى مستوى له على الإطلاق في اليوم التالي (يوم الثلاثاء الماضي).

وارتفعت أسعار الوقود بنحو 40 سنتًا للبنزين و70 سنتًا للديزل مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي.

