تستعد مجموعة ستيلانتس الفرنسية متعددة الجنسيات، إلى المشاركة في الدورة الـ91 من معرض باريس الدولي للسيارات والذي يقام في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر القادم.

ومن المقرر بحسب المعلن أن تشارك ستيلانتس التي تعد واحدة من أبرز مصنعي السيارات بالعالم بــ8 علامات تجارية بأكثر من 60 سيارة سيتم عرضها على هامش المعرض.

وسيشارك في "باريس أوتو شو" شركات ألفا روميو، سيتروين، DS أوتوموبيلز، فيات، لانشيا، ليب موتور، أوبل وبيجو سفراء مجموعة ستيلانتيس.

وسيقام جناح تفاعلي على مساحة 5.340 مترًا مربعًا أكثر من 500 ألف زائر متوقع، ليقدم تجربة متعددة الحواس عبر مسار غامر داخل محفظة ستيلانتيس الفريدة، حيث تتكامل عناصر التصميم والوظائف والأداء.

سيتم تسليط الضوء على أحدث طرازات ستيلانتس، بما في ذلك أحدث ابتكارات DS أوتوموبيلز عبر طراز DS N°7، وهو SUV مدمج مميز يجمع بين الأناقة والراحة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عودة لانشيا إلى فئة الكروس أوفر من الفئة D من خلال طراز Gamma الجديد، إلى جانب Leapmotor B03، وهي سيارة سيدان كهربائية مدمجة من الفئة B يتم تقديمها لأول مرة أوروبيًا.

واختارت ستيلانتس معرض باريس لتأكيد مكانتها كأحد كبار اللاعبين في القطاع، من خلال مشاركة ثماني علامات تجارية تمثلها: ألفا روميو، سيتروين، DS أوتوموبيلز، فيات، لانشيا، ليب موتور، أوبل وبيجو.

سيارات يكشف عنها لأول مرة في معرض باريس الدولي للسيارات:

ستقدم لانشيا طراز Lancia Gamma الجديد، الذي يتم إنتاجه في مصنع ملفي، ويُعرض لأول مرة في فرنسا.

ويمثل هذا الطراز عودة العلامة إلى الفئات العليا من خلال نموذج رئيسي جديد تم تصميمه وتطويره في إيطاليا.

يتميز Gamma بهيكل Fastback أنيق، إلى جانب مرونة الاستخدام اليومي. كما تم تعزيز الأداء الديناميكي، ويعيد التصميم الداخلي تفسير مفهوم "أجواء المنزل" المميز لدى لانشيا.

وستشمل مجموعة المحركات نسخًا كهربائية بالكامل وهجينة، كما سيتم عرض مجموعة Ypsilon بالكامل إلى جانب Gamma الجديدة.

وستشارك Leapmotor في هذا الحدث العالمي من خلال عرض كامل مجموعتها الحالية، إلى جانب تقديم لمحة عن تطوراتها المستقبلية، مع العرض الأوروبي الأول لطراز B03، وهي سيدان من الفئة B.

كما ستقدم B03X، كروس أوفر من الفئة B، وB05، سيدان من الفئة C، واللذين من المتوقع إطلاقهما خلال النصف الثاني من عام 2026.

وستسلط ستيلانتس من خلال هذه الطرازات الجديدة الضوء على رؤى متعددة للتنقل تجمع بين الإرث والابتكار.

سيارات بيجو في معرض باريس للسيارات

أما بيجو الفرنسية الرائدة فمن المتوقع أن تعود برسالة تكشف عنها سياراتها الاختبارية الجديدة، وأحدث طرازاتها الرياضية، وأبرز ابتكاراتها، كما سيتم عرض مجموعة بيجو بالكامل.

ومن أبرز السيارات المنتظر تقديمها من بيجو في باريس القادم السيارة 308 و408؛ كما ستخصص نظاق للسيارات للرياضة تتيح للزوار اكتشاف السيارة 9X8 المشاركة في بطولة العالم للتحمل، إلى جانب E-208 GTi الجديدة.

بدورها ستكون ألفا روميو الإيطالية حاضرة بكامل مجموعتها – Junior، وTonale، وGiulia، وStelvio - بما في ذلك الطراز المذهل 33 Stradale، الذي يجسد التميز الإيطالي،

بدورها تعد سيتروين زوارها بتجربة استثنائية من خلال جناح مميز، وسيتم تنظيم الجناح كتجربة غامرة حول محاور رئيسية تعكس هوية العلامة.

كما ستعرض سيتروين الفرنسية مجموعة حديثة وعملية توفر خيارات متعددة من المحركات، بدءًا من حلول التنقل المصغر المتمثلة في Citroën Ami، وصولًا إلى الطراز الرائد C5 Aircross.

ما أحدث سيارات DS الفرنسية؟

اختارت DS أوتوموبيلز باريس للإطلاق الرسمي لطراز DS Nº7، السفير الجديد للتميز الفرنسي، والمتوفر بنسخ هجينة وكهربائية بالكامل، وسيتم عرضها إلى جانب مجموعة متجددة بالكامل تضم DS Nº8، وDS Nº4، إضافة إلى إصدار حصري من DS 3.

وفي السياق تسجل فيات الإيطالية عودتها إلى معرض باريس للسيارات للاحتفال باستكمال مجموعتها العالمية، حيث تستعرض روحها الإيطالية الأصيلة.

وتشمل المجموعة المعروضة: Topolino كرمز للتنقل المصغر، و500 الأيقونية بنسختيها الكهربائية والهجينة، إلى جانب طرازي 600، وGrande Panda متعددي الاستخدامات، المتوفرين بخيارات كهربائية وهجينة وتقليدية.

ومن مركبات فيات المبتكرة التي ستكون حاضرة أيضًا المركبة TRIS التي ينظر إليها كونها الحل الكهربائي ثلاثي العجلات الذي يعيد تعريف التنقل الحضري، كما ستكشف فيات عن طرازين جديدين يمثلان عودتها إلى الفئة C.

وأخيرًا، ستعرض أوبل طراز Opel Astra الجديد المزود بأحدث التقنيات في فئته، مثل المصابيح الأمامية Intelli-Lux HD المتكيفة والمضادة للإبهار، والتي تضم أكثر من 50 ألف عنصر.

كما سيضم الجناح طراز Mokka GSE الكهربائي بالكامل، الحائز على جائزة "المقود الذهبي" لعام 2025.

