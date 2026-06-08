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الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط إيران

كتب : وكالات

04:39 ص 08/06/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

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قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، إن سلاح الجو الإسرائيلي، قصف أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم أهدافا في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.

يذكر أن وكالة مهر الإيرانية، أعلنت فجر اليوم الاثنين، سماع عدة انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران قبل قليل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

وأضافت وسائل إعلام إيرانية: "سماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وإصفهان".

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