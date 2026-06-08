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بعد دوي انفجارات.. السعودية تطالب المواطنين باتباع الإرشادات في حالات الطوارئ

كتب : وكالات

06:56 ص 08/06/2026

انفجارات في السعودية

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أهابت السلطات السعودية بالمواطنين في المملكة باتباع الإرشادرات الصادرة عنها في حالات الطوارئ في ظل المواجهات الإيرانية الإسرائيلية وسماع دوي انفجارات في البلاد.

أصدرت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في السعودية بيانا أهابت من خلاله بالمواطنين في المملكة باتباع الإرشادرات الصادرة عنها مشددة عليهم التزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر.

أشار البيان أيضا إلى أن في حال وصلتكم رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية للإندار المبكر في حالات الطوارئ، اتبع الإرشادات التالية المتمثلة في الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج والأسقف في الشرفات أو الأسطح.

وأيضا الاختباء في الحمام أو في أقرب مبنى أو أصل خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن المواقع الخطيرة.

وأضافت المنصة: "عند وصول رسالة التذكير وأنت في المركبة توقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة، وعند ملاحظة خطر اتصل بقيم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة".

واختتمت: "اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية".

وقبل ساعات أفادت وسائل إعلام بسماع دوب انفجارات في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج وسط السعودية.

يأتي ذلك في ظل استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل منذ مساء أمس الاحد بعد أن قررت إيران استهداف إسرائيل ردا على ما قالت إنه استهداف إسرائيل أمس للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لروسيا اليوم.

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