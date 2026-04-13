موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"

كتب : رأفت العربي

05:09 م 13/04/2026 تعديل في 05:35 م

ارتفاع أسعار زيوت السيارات في مصر

شهد السوق المصري مع بدايات الربع الثاني من العام الحالي، زيادات مضطردة في أسعار زيوت السيارات وشحومات المحركات بنسب تراوحت بين 15 وحتى 18 بالمئة، وذلك مقارنة بأسعار الأشهر الثلاث الأولى من 2026.

زيوت سيارات شهيرة ارتفعت أسعارها في مصر

وارتفعت أسعار زيوت توتال مرتين في أقل من شهر بقيم تراوحت بين 30 جنيها وحتى 560 جنيها في العبوة الواحدة، كما ارتفعت أسعار زيوت التعاون بنسبة 15%، وبالمثل زيوت ACDELCO التي تحركت قبل أيام، وكذا ارتفعت أسعار زيوت شيل، وأيضًا زيوت أبسكو، وبترومين، وغيرها.

وتزامن الإعلان عن الزيادات المذكورة في أسعار الزيوت والشحومات في ظل موجة من الاضطراب الجيوسياسي الناجم عن الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والتي تسببت في شلل شبه كامل في حركة التجارة في المنطقة.

ما أسباب ارتفاع أسعار غالبية زيوت السيارات بمصر؟

يقول شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الزيوت نتيجة طبيعية لما تشهده المنطقة من حرب تسببت في تعطل سلاسل الإمداد والشحن وارتفاع بوالص التأمين على السفن التجارية.

وأضاف غالب في تصريح لـ"مصراوي" أن قطاع الزيوت والشحومات يعتمد بشكل كبير على الاستيراد سواء المنتجات تامة الصنع أو المواد الخام والمشتقات الأولية التي تستخدم في تصنيع الزيوت محليًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأسعار بالأسواق.

وأردف أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ووصوله إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية ناهزت 55 جنيهًا للدولار الواحد من بين أبرز الأسباب التي نتج عنها تحريك أسعار الزيوت العلامات الأكثر شهرة وطلبًا بالسوق.

هل تتراجع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري قريبًا؟

ولفت إلى أنه مع استمرار حالة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط فإن الأسعار قد تكون مرشحة لمزيد من الزيادة، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الزيوت مرهون بانخفاض حدة التوتر، فعندما تتوقف الحرب ستستقر الأسعار وربما تنخفض عن معدلاتها الحالية.

