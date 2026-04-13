بعد تراجع أسعارها.. جيلي كولراي تضغط على هذه السيارات في مصر

قبل ساعات، أقرت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "آرك فوكس" Arcfox التجارية في السوق المصري، زيادة بأسعار السيارة T1 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم بقيمة 70 ألف جنيه.

أسعار آرك فوكس T1 بعد الزيادة

وتعد آرك فوكس T1 أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر، ومع تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار T1 تبدأ من 924.900 للفئة PRO الأولى، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994.900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1.069.900 جنيه.

مواصفات محرك آرك فوكس T1

تعتمد آرك فوكس T1 على نظام دفع كهربائي بخيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

ما أبرز مميزات السيارة آرك فوكس T1؟

وتحقق السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر فقط، بفضل اعتمادها على وحدة دفع كهربائية مدمجة بتقنية 8 * 1 -Eight-in-One Electric Drive Unit، وهي التقنية نفسها المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يمنح السيارة كفاءة فائقة ومدى قيادة موسع حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

تمتلك آرك فوكس T1 الجديدة هيكلًا بطول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2770 مم، كما يمكن للمقاعد الأمامية أن تطوى حتى زاوية 180 درجة، مما يزيد من مرونة الاستخدام ويتيح للركاب خيارات متعددة للراحة أو التخزين.

تضم مقصورة T1 الكهربائية الجديدة تصميمًا عصريًا يجسد الانسجام بين هذه العناصر، من خلال لوحة عدادات عائمة تمتد من منتصف الكونسول إلى الأبواب الجانبية. كما تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة.

يتوفر بالسيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 8.8 بوصة، وكلاهما مدمج ضمن ما يُعرف باسم القمرة الرقمية الملتفة بزاوية 240 درجة -240° Wraparound Digital Cockpit، التي تسمح بانتقال المعلومات بسلاسة بين السائق والأنظمة الذكية، وتوفر واجهة تفاعل سريعة الاستجابة.

اقرأ أيضًا:

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري

المنافسة تشتعل.. طرح 17 سيارة موديل 2027 في السوق المصري حتى الآن

هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟