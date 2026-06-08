أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتائج مبادرة "تحالفات مشروعات التخرج – مشروعي بدايتي" لعام 2026، والتي تُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب الجامعات ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك بمشاركة 11 شريكًا وبدعم إجمالي يبلغ 41 مليون جنيه.

وتستهدف المبادرة دعم مشروعات التخرج المتميزة وتحويلها إلى حلول ومنتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وشهدت دورة هذا العام قبول 420 مشروعًا في 11 مجالًا من مجالات التكنولوجيات البازغة، تشمل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا العميقة (Deep Tech)، ومصر تصنع، وصناع التكنولوجيا، وتحالف مركز الابتكار بجامعة عين شمس، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية للاستخدامات الطبية، وأنظمة الأقمار الاصطناعية، وسينماتك، وفني مبتكر، إلى جانب مسارات مخصصة لطلاب مدارس STEM.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن برنامج تحالفات مشروعات التخرج يمثل أحد أهم البرامج التي تتبناها الأكاديمية لدعم التكنولوجيات البازغة، من خلال بناء بيئات عمل وتعاون تجمع طلاب الجامعات والمعاهد ومدارس المتفوقين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي ويؤهل الشباب للتعامل مع متطلبات المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تكوين منظومة متكاملة لدعم الابتكار الطلابي، وأصبحت تمثل أحد أهم روافد الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، من خلال إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطور.

وتعكس المبادرة توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب من الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، من خلال دعم المشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التكنولوجيات البازغة، وربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكدت الأكاديمية أن مبادرة «مشروعي بدايتي» أصبحت منصة وطنية رائدة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة.

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