تستعد شركة شيري" Chery الصينية لصناعة وتطوير السيارات، للكشف عن تقنية الركن المتطور الخاصة بها، والتي تجعل مفهوم "انزل وانطلق" أسلوب حياة يومي.

ويعد إطلاق تقنية الركن الذاتي العالمي أول تطبيق إنتاجي واسع النطاق خارج الصين لنموذج ذكاء اصطناعي متكامل من البداية إلى النهاية لدى شركة صينية لصناعة السيارات، إيذانًا بمرحلة جديدة للقيادة الذكية الصينية على الساحة العالمية.

ما أبرز مميزات تقنية الركن الذاتي من شيري؟

وتتمحور التقنية الجديدة في إسناد مهمة الركن والبحث عن مكان شاغر للسيارة نفسها، إذ لن يكون على السائق سوى النزول من السيارة، وتفعيل ميزة الركن المتطور عبر تطبيق الهاتف، وستتولى السيارة إنهاء المهمة.

ومع تفعيل ميزة الركن الذكي ستتولى السيارة بنفسها العثور على مكان مناسب - بل وتتذكر الأماكن التي يفضلها السائق - ويمكنها الركن بدقة في الزوايا الصعبة أو المساحات الضيقة التي يصعب فتح الأبواب فيها.

وعندما يحين وقت المغادرة، يكفي الضغط على التطبيق لاستدعاء السيارة، ستصل السيارة بسلاسة إلى المكان الذي يحدده ويتواجد فيه مالكها.

سيارات شيري مدعومة بتكنولوجيا متقدمة جاهزة لكل سيناريو

يتميز نظام الركن المتطور من شيري بمنظومة قيادة ذكية شاملة، تمتد قدراتها من الإدراك إلى اتخاذ القرار، ما يمكنها من التعامل بسلاسة مع مختلف ظروف الطرق حول العالم.

ما الأجهزة التي يعتمد عليها نظام شيري الجديد للركن الذاتي

ويعد الإدراك البيئي حل مبتكر يجمع بين الكاميرات وLiDAR بدمج عميق، مدعوم بخوارزمية Bird’s-Eye View القائمة على Transformer، لقراءة دقيقة لمختلف السيناريوهات المرورية في بيئات متعددة.

تحديد الموقع والخرائط من خلال دمج الخرائط عالية الدقة مع بيانات الاستشعار اللحظية، ويقوم النظام برسم مساره بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي.

وخلال عملية الركن، تظهر السيارة ذكاء مروريًا لافتًا، إذ تستخدم استراتيجيات القيادة الدفاعية للتنقل بسلاسة في الممرات الضيقة عند مواجهة سيارات قادمة، وتتفادى الاختناقات، كما يمكنك إستعراض الأماكن المتاحة ومتابعة بث مباشر لمحيط السيارة.

كما يضم النظام آلية أمان صارمة في حال انقطاع الاتصال أو ابتعاد انتباهك عن التطبيق كقفل الشاشة أو التحقق من رسالة، لن تواصل السيارة السير بشكل عشوائي، بل ستقوم فورًا بتقليل السرعة، والتوقف بأمان، وتفعيل فرامل الانتظار، مع تنبيهك لاستعادة التحكم إذا تجاوزت المسافة حدًا معينًا.

التكنولوجيا الحقيقية لا تهدف إلى الاستعراض، بل إلى إزالة التعقيدات الصغيرة من حياتنا اليومية.

وفي الفترة من 22 إلى 23 أبريل، تطلق شيري فعالية تجربة قيادة، تكشف خلالها رسميًا عن أول تطبيق إنتاجي عالمي خارج الصين لتقنية الركن المتطور المعتمدة على نموذج ذكاء اصطناعي متكامل.

اقرأ أيضًا:

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري

أسعار ومواصفات أرخص سيارات آرك فوكس الصينية في مصر بعد الزيادة الأخيرة

بعد تراجع أسعارها.. جيلي كولراي تضغط على هذه السيارات في مصر