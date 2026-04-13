إعلان

تقنية جديدة من شيري تتيح للسيارة ركن نفسها والعودة لسائقها عند استدعائها

كتب : رأفت العربي

04:26 م 13/04/2026

تقنية شيري الجديدة للركن الذكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد شركة شيري" Chery الصينية لصناعة وتطوير السيارات، للكشف عن تقنية الركن المتطور الخاصة بها، والتي تجعل مفهوم "انزل وانطلق" أسلوب حياة يومي.

ويعد إطلاق تقنية الركن الذاتي العالمي أول تطبيق إنتاجي واسع النطاق خارج الصين لنموذج ذكاء اصطناعي متكامل من البداية إلى النهاية لدى شركة صينية لصناعة السيارات، إيذانًا بمرحلة جديدة للقيادة الذكية الصينية على الساحة العالمية.

ما أبرز مميزات تقنية الركن الذاتي من شيري؟

وتتمحور التقنية الجديدة في إسناد مهمة الركن والبحث عن مكان شاغر للسيارة نفسها، إذ لن يكون على السائق سوى النزول من السيارة، وتفعيل ميزة الركن المتطور عبر تطبيق الهاتف، وستتولى السيارة إنهاء المهمة.

ومع تفعيل ميزة الركن الذكي ستتولى السيارة بنفسها العثور على مكان مناسب - بل وتتذكر الأماكن التي يفضلها السائق - ويمكنها الركن بدقة في الزوايا الصعبة أو المساحات الضيقة التي يصعب فتح الأبواب فيها.

وعندما يحين وقت المغادرة، يكفي الضغط على التطبيق لاستدعاء السيارة، ستصل السيارة بسلاسة إلى المكان الذي يحدده ويتواجد فيه مالكها.

سيارات شيري مدعومة بتكنولوجيا متقدمة جاهزة لكل سيناريو

يتميز نظام الركن المتطور من شيري بمنظومة قيادة ذكية شاملة، تمتد قدراتها من الإدراك إلى اتخاذ القرار، ما يمكنها من التعامل بسلاسة مع مختلف ظروف الطرق حول العالم.

ما الأجهزة التي يعتمد عليها نظام شيري الجديد للركن الذاتي

ويعد الإدراك البيئي حل مبتكر يجمع بين الكاميرات وLiDAR بدمج عميق، مدعوم بخوارزمية Bird’s-Eye View القائمة على Transformer، لقراءة دقيقة لمختلف السيناريوهات المرورية في بيئات متعددة.

تحديد الموقع والخرائط من خلال دمج الخرائط عالية الدقة مع بيانات الاستشعار اللحظية، ويقوم النظام برسم مساره بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي.

وخلال عملية الركن، تظهر السيارة ذكاء مروريًا لافتًا، إذ تستخدم استراتيجيات القيادة الدفاعية للتنقل بسلاسة في الممرات الضيقة عند مواجهة سيارات قادمة، وتتفادى الاختناقات، كما يمكنك إستعراض الأماكن المتاحة ومتابعة بث مباشر لمحيط السيارة.

كما يضم النظام آلية أمان صارمة في حال انقطاع الاتصال أو ابتعاد انتباهك عن التطبيق كقفل الشاشة أو التحقق من رسالة، لن تواصل السيارة السير بشكل عشوائي، بل ستقوم فورًا بتقليل السرعة، والتوقف بأمان، وتفعيل فرامل الانتظار، مع تنبيهك لاستعادة التحكم إذا تجاوزت المسافة حدًا معينًا.

التكنولوجيا الحقيقية لا تهدف إلى الاستعراض، بل إلى إزالة التعقيدات الصغيرة من حياتنا اليومية.

وفي الفترة من 22 إلى 23 أبريل، تطلق شيري فعالية تجربة قيادة، تكشف خلالها رسميًا عن أول تطبيق إنتاجي عالمي خارج الصين لتقنية الركن المتطور المعتمدة على نموذج ذكاء اصطناعي متكامل.

أحدث الموضوعات

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
شئون عربية و دولية

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
زووم

بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
زووم

محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو