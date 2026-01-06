"تويوتا كورولا" الجديدة.. توقعات بمبيعات غير مسبوقة عند طرحها بالأسواق

شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس-بنز للشاحنات الخاصة النقاب عن شاحنتها Unimog الأسطورية الجديدة المخصصة للطرق الوعرة، والتي تعد أفخم نسخها على مر العصور حتى الآن، كسيارة عرض ضمن الفئة الفاخرة، احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيسها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن شاحنتها Unimog الجديدة، التي تعد ثمرة التعاون مع شريكها في التعديل شركة هيلجيت للهندسة، تمتاز بطلاء رمادي غير لامع وعجلات من الألومنيوم ونظام إضاءة مميز بمصابيح أمامية LED حديثة.

وفي المقصورة الداخلية، تُبرز الأسطح الجلدية الفاخرة والمقاعد المريحة ذات الخياطة الملونة وسجاد الأرضية الجلدية والإضاءة المحيطة بتقنية LED الطابع الفاخر للسيارة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد الشاحنة Unimog على سواعد محرك ديزل بسعة 7.7 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 220 كيلووات/300 حصان.

وتم تجهيز الشاحنة Unimog الفاخرة بمحاور بوابة وأقفال طولية وتفاضلية على كلا المحورين، بالإضافة إلى هيكل مرن مع إمكانية اختيار وضعية الزحف المنخفض ونظام دفع رباعي.