رابطة المصنعين: منع هذه السيارات الصينية يصب في مصلحة المستهلك المصري

علق خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، على قرار الحكومة الصينية بمنع تصدير السيارات الكهربائية المدعومة والمخصصة للتداول بالأسواق المحلية، والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن قرار الحكومة الصينية يصب بشكل غير مباشر في صالح السوق المصري، موضحًا أن تسرب تلك السيارات من خلال الاستيراد الشخصي المباشر كان له العديد من التأثيرات السلبية على السوق.

وأضاف أن من أبرز التداعيات السلبية لدخول السيارات المخصصة إلى الصين إلى مصر، المنافسة غير المتكافئة مع السيارات المصنعة محليًا، وأيضًا الإضرار بالوكلاء العاملين وفق ضوابط ولوائح، وملتزمين بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار.

وأكد أن قرار منع تلك السيارات يفيد أيضًا المستهلك المصري لافتًا إلى أن الكثير ممن استوردوا يواجهون صعوبات كبيرة في توفير قطع الغيار أو إجراء الصيانات اللازمة، في ظل عدم وجود وكيل رسمي لتلك داخل مصر.

وأشار أمين رابطة المصنعين إلى القرارات الوزارية الصادرة قبل أشهر والتي تنظم سوق السيارات، إذ تلزم تلك القرارات الوكلاء عند استيراد السيارات الكهربائية، توفير مراكز خدمة ومراكز لقطع الغيار، إضافة إلى وجود وسادتين هوائيتين على الأقل في السيارة.

ولفت إلى أن القانون يمنح المواطن العادي حق استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات وفق إجراءات متعددة ومنظمة، مشددًا على أن القرار الصيني يسهم في الحد من دخول سيارات لا تتوافر لها منظومة دعم متكاملة داخل السوق المحلي.

