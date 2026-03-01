بعد اختبار 10 أنواع.. هذه الإطارات الأفضل في الأسواق العالمية

برلين - (د ب أ):

أجرت الجمعية الألمانية للفحص الفني بالتعاون مع الجمعية النمساوية للسيارات والدراجات النارية والهوائية ومجلة "أوتو تسايتونج" اختبارا مشتركا شمل 10 إطارات صيفية بمقاس 235/45 R 18.

وتوصل الاختبار إلى النتائج التالية:

- تصدر إطار كونتيننتال Premium Contact 7 نتائج الاختبار، وهو إطار "ممتاز" في الظروف الرطبة و"جيد جدا" في الظروف الجافة.

- احتل إطار جوديير Eagle F1 Asymmetric 6 المركز الثاني، وهو إطار متعدد الاستخدامات، ويتمتع بخصائص رياضية ومستويات أمان عالية، فضلا عن متانته.

- كان المركز الثالث من نصيب إطار بيريللي Cinturato C3، وهو إطار يتمتع بأداء متوازن في كل من الظروف الرطبة والجافة.

- يعتبر إطار فايرستون Roadhawk 2 "الأفضل قيمة مقابل المال" من وجهة نظر المختبرين، وهو يُقدم أداء قويا؛ فهو لا يوفر فقط تماسكا جيدا على الطرق المبللة، بل ينافس أيضا الإطارات الفاخرة.

- يحتل إطار بي إف جودريتش Advantage 2 المركز الخامس، وتكمن نقاط قوته في ثباته الممتاز على الطرق المبللة وأدائه المتوازن بشكل عام.

- يعد إطار ميشلان Primacy 5 الأغلى في الاختبار، وهو يَعد بأعلى مسافة وأقل استهلاك للطاقة وأقل تآكل وضوضاء دوران منخفضة، وهذا ما يجعله يستحق "التوصية البيئية" ويحتل المركز السادس، ومثل الإطارات المذكورة أعلاه حصل على تصنيف "موصى به بشدة".

معايير مهمة لاختيار إطار السيارة المناسب

وبشكل عام، أوصت الجمعية الألمانية للفحص الفني بمراعاة بعض المعايير المهمة عند شراء إطارات صيفية؛ حيث ينبغي أن توفر الإطارات تماسكا جيدا لمسافات فرملة قصيرة وثباتا جيدا أثناء القيادة، كما ينبغي أن تتميز الإطارات أيضا بكفاءة استهلاك الوقود وهدوء التشغيل وسلاسة القيادة والحماية من الانزلاق المائي.

ومن المهم أيضا أن تتمتع الإطارات الصيفية بطول العمر الافتراضي وانخفاض معدل التآكل، وبالتالي انبعاث أقل قدر من الجسيمات.