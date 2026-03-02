سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز

قفزت أسعار النفط بأكبر وتيرة في أربع سنوات، مع تقييم المتعاملين لتداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، واتساع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 9% ليقترب من مستوى 80 دولارًا للبرميل، بعدما صعد في وقت سابق بنسبة بلغت 13% مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2025، في ظل توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط عبر المضيق الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز.

وبحسب بلومبرج، فإن مالكي السفن والتجار أوقفوا مرور الناقلات عبر المضيق بشكل ذاتي مع تصاعد المخاطر، ما عمّق المخاوف بشأن الإمدادات العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد.

في تطورات ميدانية، أوقفت أرامكو السعودية عملياتها في مصفاة رأس تنورة عقب هجوم بطائرة مسيّرة في محيط المنشأة، وفق مصادر مطلعة.

كما أفاد سكان في دبي وأبو ظبي بسماع دوي انفجارات، فيما تحدثت تقارير عن تصاعد دخان قرب السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، بينما أعلن حزب الله تنفيذ هجوم على إسرائيل.

وتمثل هذه التطورات مرحلة جديدة وخطيرة لسوق الطاقة العالمي، بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ضربات صاروخية استهدفت منشآت وأهدافًا عسكرية داخل إيران وإسرائيل وقواعد أمريكية في عدة دول خليجية، وسط أنباء عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وامتد الارتفاع إلى أسواق المنتجات البترولية، إذ صعدت العقود الآجلة للديزل (زيت الغاز) بنسبة وصلت إلى 20%، ما يعكس مخاوف من نقص الإمدادات المكررة.

وفي مواجهة اتساع الصراع، اتفقت مجموعة أوبك+ خلال اجتماع مُقرر مسبقًا على زيادة حصص الإنتاج الشهر المقبل بنحو 206 آلاف برميل يوميًا، رغم أن الزيادات كانت مخططًا لها قبل اندلاع المواجهات الأخيرة.

وتشير تقديرات محللي سيتي غروب إلى احتمال تداول خام برنت في نطاق 80 إلى 90 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع المقبل في السيناريو الأساسي، مع ترجيح حدوث تغير في القيادة الإيرانية أو خفض للتصعيد خلال أسبوعين. كما رفعت مورغان ستانلي توقعاتها لسعر خام برنت في الربع الثاني إلى 80 دولارًا بدلًا من 62.5 دولارًا.

وتضخ إيران نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، ما يمثل قرابة 3% من الإنتاج العالمي، إلا أن تأثيرها يتجاوز هذه النسبة بسبب موقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، الذي تمر عبره صادرات الخليج إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند واليابان.

وحذر محللو وود ماكنزي من أن استمرار إغلاق المضيق قد يدفع سعر البرميل لتجاوز 100 دولار، حتى مع زيادات الإنتاج المعلنة. كما أشار خبراء في جيه بي مورغان تشيس إلى أن إغلاق الممر المائي لمدة 25 يومًا قد يجبر كبار المنتجين في الشرق الأوسط على تعليق الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة سيزيد الضغوط التضخمية عالميًا، ويعقد مهمة البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في موازنة السيطرة على التضخم ودعم النمو والتوظيف.

