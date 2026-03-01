5 سيارات اقتصادية وشبابية في مصر بأسعار لا تتجاوز 500 ألف جنيه

أعلنت شركة فولفو السويدية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق سيارتها XC70 الهجينة Plug-in الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة XC70 الجديدة تأتي بطول 4.82 متر، مع مساحات واسعة للركاب والحقائب؛ حيث يمتد صندوق الأمتعة ليسع حتى 1456 لترا، بينما تأتي المقصورة الرقمية بتصميم عملي، مع شاشة مركزية مثبتة أفقيا.

وتعتمد السيارة على منصةSMA الجديدة، وتضم بطارية عالية الجهد بسعة 21 كيلوات/ساعة في النسخة الأساسية، ما يتيح مدى قيادة كهربائيا يصل إلى 100 كلم. أما النسخة الأقوى فتحتوي على بطارية بسعة 40 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 180 كلم.

وفي كلتا النسختين، يعمل محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 115 كيلووات/156 حصان مع دعم كهربائي.

وتصل قوة النظام إلى 234 كيلووات/318 حصان أو 340 كيلووات/462 حصان، مع تسارع من صفر إلى 100 كلم/س يصل إلى 5.3 ثانية، في حين تم تحديد السرعة القصوى عند 180 كلم/س.

وبفضل خزان وقود بسعة 60 لترا، يتخطى مدى القيادة المشترك حاجز 1000 كلم.

