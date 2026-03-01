أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن حملة استدعاء جديدة تشمل مئات الآلاف من السيارات بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت هيئة السيارات الألمانية في بيان نقلته عنها وكالة "رويترز" للأنباء أن سيارات بي إم دبليو المستدعاة بها عيب صناعة يهدد باحتمالية نشوب حريق مفاجئ.

وكشفت الهيئة أن تركيبًا غير صحيح لكابلات لوحة القيادة قد يؤدي إلى تلف الأسلاك عند استبدال مرشح الهواء الصغير، ما قد يسبب دوائر كهربائية قصيرة مع تصاعد الدخان وحدوث حريق محتمل.

ويصل عدد السيارات المستدعاة داخل ألمانيا بحسب المعلن من الهيئة الألمانية 337.374 سيارة من طرازات i7، i5، 5، 7 وM5 المصنعة بين عامي 2022 و2025 وجميعها معرض لنفس الخطر.

إلى ذلك لم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن إجمالي عدد السيارات التي يتوقع استدعائها بأسواق العالم.

وقال متحدث باسم بي إم دبليو لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "لا توجد أي حوادث معروفة مرتبطة بهذا الخلل حتى الآن".

يذكر أن هذه التطورات تعكس حجم الضغوط المتزايدة على شركات السيارات الكبرى في ما يتعلق بمعايير السلامة والامتثال الفني، خاصة في ظل تعقيدات الأنظمة الإلكترونية والكهربية بالسيارات الحديثة.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 سيارات يابانية تحت المليون جنيه بالسوق المصري

صراع السيدان الاقتصادية في مصر.. هيونداي أكسنت RB أم بايك U5 Plus؟

بينها "هيونداي ورينو".. مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم