إعلان

خطر قاتل.. بي إم دبليو تعلن استدعاء مئات الآلاف من سياراتها حول العالم

كتب : أيمن صبري

01:03 م 01/03/2026

استدعاء سيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن حملة استدعاء جديدة تشمل مئات الآلاف من السيارات بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت هيئة السيارات الألمانية في بيان نقلته عنها وكالة "رويترز" للأنباء أن سيارات بي إم دبليو المستدعاة بها عيب صناعة يهدد باحتمالية نشوب حريق مفاجئ.

وكشفت الهيئة أن تركيبًا غير صحيح لكابلات لوحة القيادة قد يؤدي إلى تلف الأسلاك عند استبدال مرشح الهواء الصغير، ما قد يسبب دوائر كهربائية قصيرة مع تصاعد الدخان وحدوث حريق محتمل.

ويصل عدد السيارات المستدعاة داخل ألمانيا بحسب المعلن من الهيئة الألمانية 337.374 سيارة من طرازات i7، i5، 5، 7 وM5 المصنعة بين عامي 2022 و2025 وجميعها معرض لنفس الخطر.

إلى ذلك لم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن إجمالي عدد السيارات التي يتوقع استدعائها بأسواق العالم.

وقال متحدث باسم بي إم دبليو لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "لا توجد أي حوادث معروفة مرتبطة بهذا الخلل حتى الآن".

يذكر أن هذه التطورات تعكس حجم الضغوط المتزايدة على شركات السيارات الكبرى في ما يتعلق بمعايير السلامة والامتثال الفني، خاصة في ظل تعقيدات الأنظمة الإلكترونية والكهربية بالسيارات الحديثة.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 سيارات يابانية تحت المليون جنيه بالسوق المصري

صراع السيدان الاقتصادية في مصر.. هيونداي أكسنت RB أم بايك U5 Plus؟

بينها "هيونداي ورينو".. مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم

أسعار السيارات سيارات بي إم دبليو استدعاء السيارات أعطال السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
أخبار مصر

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
إيران تقصف "بيت شيمش" الإسرائيلية بصاروخ باليستي وسقوط قتلى ومصابين (فيديو)
شئون عربية و دولية

إيران تقصف "بيت شيمش" الإسرائيلية بصاروخ باليستي وسقوط قتلى ومصابين (فيديو)
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران