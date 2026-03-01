في مارس.. تعرف على أرخص سيارة ملاكي "زيرو" بالسوق المصري

5 سيارات اقتصادية وشبابية في مصر بأسعار لا تتجاوز 500 ألف جنيه

تعد السيارة بروتون ساجا سيدان العائلية الصغيرة موديل 2026 التي تقدمها شركة عز العرب السويدي الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، أرخص سيارة "زيرو" في السوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

ووفقًا لآخر قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الماليزية، تباع بروتون ساجا خلال الشهر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 599.900 جنيه.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز مواصفات السيارة:

تعتمد بروتون ساجا على محرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان و عزم دوران 120 نيوتن/متر.

وتأتي ساجا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مزود بتقنية VVT،مع إستهلاك متوسط للوقود.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.000 ملم ،وعرضها 1.600 ملم وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها من الأرض 171 ملم، و مساحة تخزين خلفية حوالي 413 لتر مكعب.

تمتلك ساجا مجموعة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي تشمل وسادتين هوائيتين أمامية، مع أنظمة الفرامل المساعدة ( ABS-EBD-BA-ESC)،وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا.

وتضم السيارة بعض الرفاهيات و هي تكييف هواء، سنتر لوك، مرايات كهربائية، الزجاج بالكامل كهربائي، ونظام صوتي يدعم البلوتوث وUSB و مدخل AUX.

