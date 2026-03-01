أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات والموتوسيكلات من مصادر ومهمل ومتروك جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة.

ووفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، المشرفة على عملية البيع، فإن جلسة المزاد تقام في تمام الساعة 11 صباح يوم 12 مارس الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويتاح للتزايد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وبيك آب وموتوسيكلات ماركات: (مرسيدس - BMW - أودي - كيا - دودج رام - بورش - كريزلر - جاجوار - فورد - شيفرولية - رانج روفر - فولكس فاجن - هامر - لاند روفر - لينكولن - هوندا - رينو).

كما يتاح للبيع داخل المزاد موتوسيكلات ماركات (TRUMPH-CANAM-CBGBLE-CAFERA)

ويشترط الخدمات الحكومية للاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 400 جنيه وتتوفر في مقر الهيئة العامة للخدمات بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج رقم 2.

ومن الشروط الواجبة لدخول جلسة المزاد تسديد مبلغ التأمين وقيمته 50 ألف جنيه.

ولفتت اللجنة المشرفة على البيع أن البيع بدون عمولة والمعاينة أساس عملية الشراء، ومن يرسو عليه العطاء يجب عليه سداد 30% فور انتهاء المزاد وباقي القيمة خلال 15 يومًا.

ويتاح للأفراد الاشتراك في المزاد ببطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، فيما الشخصيات الاعتبارية يجب تقديم البطاقة الضريبية؟

اقرأ أيضًا:

عقب الهجوم على البحرين والسعودية| فورمولا1 تبحث إمكانية إقامة سباقاتها بالمنطقة

بعد اختبار 10 أنواع.. هذا الإطارات هي الأفضل في الأسواق العالمية

كوبرا الإسبانية تطلق سيارتها leon VZ المدمجة الجديدة.. صور



