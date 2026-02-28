5 سيارات اقتصادية وشبابية في مصر بأسعار لا تتجاوز 500 ألف جنيه

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية زيرو في مصر

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر إقبالاً متزايداً على السيارات الاقتصادية والشبابية التي تجمع بين الاعتمادية والأسعار المناسبة، خاصة الفئات التي لا يتجاوز سعرها 500 ألف جنيه.

وتبرز ضمن هذه الفئة عدة سيارات تحظى بشعبية واسعة بين الشباب والعائلات الصغيرة، لما تعرف به من صيانات سهلة، وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

و نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار ومواصفات الـ 5 سيارات:

نيسان صني

تعد نيسان صني من أبرز الخيارات لدى فئة الشباب، بفضل سهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها وإعادة بيعها بسهولة، إلى جانب طرح موديلات حديثة نسبيًا بأسعار تنافسية في سوق المستعمل.

توفرت صني في السوق المصري بنسختين، الأولى الشكل (N16) خلال الفترة من 2010 حتى 2013، ثم الشكل الأحدث (N17) بداية من 2014.

وتتراوح أسعار موديلات 2010 وحتى 2020 في سوق السيارات المستعملة ما بين 350 ألف جنيه وتصل إلى نحو 480 ألف جنيه، وفقًا للحالة العامة والتجهيزات.

شيفروليه أوبترا

توفرت أوبترا بجيلين في مصر؛ الشكل القديم الذي قدم خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 ويعد الأكثر شعبية والأقرب لاهتمامات المشترين، ثم الشكل الأحدث الذي انطلق بداية من 2014.

وتتميز السيارة باعتماديتها وسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار مناسبة، فيما تتراوح أسعارها في سوق المستعمل بين نحو 270 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، بحسب الحالة والموديل.

رينو لوجان

تجمع رينو لوجان بين التصميم العصري والاعتمادية، حيث تتميز بسهولة الصيانة، وقلة الأعطال، وتوافر قطع الغيار بسهولة في السوق المحلي.

تتراوح أسعار موديلاتها من 2012 حتى 2021 بين 190 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وتتوفر بمحركات 1600 سي سي مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك.

هيونداي فيرنا

تعد هيونداي فيرنا سيارة عملية بفضل محركها القوي وتوفر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى سهولة صيانتها دون الحاجة للذهاب لمراكز متخصصة.

تتراوح أسعار موديلات الفيرنا من 2008 حتى 2019 بين 280 ألف جنيه و500 ألف جنيه، حسب الحالة والمواصفات.

ميتسوبيشي لانسر

تعرف ميتسوبيشي لانسر في مصر باسم "لانسر بومة"، وتعتبر من السيارات المحبوبة لدى مختلف فئات المستهلكين، حيث تستمر في إثبات نفسها في سوق المستعمل بفضل الاعتمادية العالية، والقوة، والأداء المتميز، إلى جانب توافر قطع الغيار وسهولة الصيانة.

وتشمل موديلات لانسر بومة الفترة من 2006 حتى 2014، بأسعار تتراوح بين 300 ألف جنيه و500 ألف جنيه بحسب الحالة والمواصفات.

