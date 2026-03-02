هبط سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مفاجئ بنحو 150 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4966 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6385 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7450 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8514 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85142 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264794 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 425714 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 5406 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.