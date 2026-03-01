إعلان

كوبرا الإسبانية تطلق سيارتها leon VZ المدمجة الجديدة.. صور

كتب : مصراوي

11:37 ص 01/03/2026 تعديل في 11:37 ص
مدريد - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا عن إطلاق سيارتها Leon VZ خماسية الأبواب الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها Leon VZ الجديدة تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات 2.0 لتر TSI بقوة 239 كيلووات/325 حصان، مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 5,4 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/س، وتصل في الفئة Extreme إلى 270 كلم/س.

وتتوفر السيارة Leon VZ في أربع فئات نظير سعر يبدأ من 50 ألف و600 يورو.

مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران