في هذا الموعد.. انطلاق معرض "AUTOMORROW" الدولي للسيارات بمصر

كتب - محمود أمين:

تستعد العاصمة المصرية القاهرة إلى استضافة فعاليات الدورة الأولى من معرض (مصر الدولي للسيارات) – "أوتومورو" AUTOMORROW، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026 المقبل.

ومن المقرر بحسب المعلن أن تنطلق فعاليات "أوتومورو" في الخامس من فبراير القادم وتستمر على مدار على أربعة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 10 آلاف متر مربع من الصالات الرئيسية بالمركز.

يعد "أوتومورو" أول معرض رسمي للسيارات في مصر منذ عام 2019، ليعيد من جديد جمع وكلاء السيارات تحت مظلة واحدة بعد فترة غياب طويلة.

ويأتي تنظيم المعرض من قبل شركة آرت لاين آيه سي جي – آي تي إف، التي تمتلك خبرة ممتدة في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة منذ تسعينيات القرن الماضي.

سيشهد المعرض مشاركة واسعة من الوكلاء الرسميين للسيارات بالسوق المصري، الذين سيقدمون أحدث الطرازات العاملة بمختلف أنظمة الدفع، سواء بالوقود التقليدي مثل البنزين والديزل، أو السيارات الهجينة، أو الكهربائية بالكامل.

كما سيشارك بالفعاليات مقدمي السيارات المعتمدة على تقنيات جديدة مثل المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد، والهيدروجين، وأيضًا الطرازات ثنائية الوقود التي تعمل بالبنزين أو الديزل مع الغاز الطبيعي.

ويعكس المعرض الحراك المتزايد في سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخول طرازات وعلامات تجارية جديدة، وهو ما أكد عليه أحمد غزي – الشريك المؤسس للشركة المنظمة.

قال غزي إن تنظيم أوتومورو يأتي استجابة لحاجة السوق إلى معرض دولي يقدم للمستهلك المصري أحدث ما وصلت إليه صناعة السيارات وتكنولوجياتها، ويتيح الفرصة أمام المشترين للتعرف على كل الطرازات في مكان واحد لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة."

من جانبه أوضح أحمد علام، الشريك المؤسس للشركة المنظمة، أن تنظيم "أوتومورو" يتماشى مع توجهات الدولة في توطين صناعة السيارات وفق "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات" و"البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات".

وأشار علام إلى أن المعرض سيكون منصة مهمة لدعم الوكلاء والمصنعين في تقديم حلول تمويلية وتأمينية جديدة، إلى جانب العروض التنافسية على الطرازات المطروحة.

بدوره أكد حسني فؤاد – مدير عام المعرض – أن الدورة المقبلة ستشهد خطة تسويقية وإعلامية واسعة النطاق، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية والفعاليات المصاحبة والمؤتمرات الصحفية التي ستتيح للشركات المشاركة عرض استراتيجياتها وأحدث منتجاتها لوسائل الإعلام والجمهور.

