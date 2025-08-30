إعلان

ارتفاع عدد السيارات الكهربائية على الطرق في ألمانيا

12:40 م السبت 30 أغسطس 2025

السيارات كهربائية - أرشيفية

برلين - (د ب أ):

ذكرت الهيئة الاتحادية للنقل البري في ألمانيا أن السيارات الكهربائية تمثل الآن 7ر3% من إجمالي السيارات المسجلة في البلاد، مع زيادة الأعداد بوتيرة بطيئة.

وقبل عام، بلغ الإجمالي 1ر3%، حسب أحدث مسح أجرته الهيئة وتم نشره أمس الجمعة، ويغطي الفترة حتى الأول من يوليو في كل من الحالتين.

وارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بشكل ملحوظ في التسجيلات الشهرية الجديدة. وفي يوليو بلغت نسبة السيارات الكهربائية 4ر18% من إجمالي السيارات التي تم تسجيلها حديثا.

ومن بين أكثر من 8ر1 مليون سيارة كهربائية على الطرق في ألمانيا، صنعت شركة فولكس فاجن أكثر من 320 ألف سيارة، تليها تسلا بأكثر من 195 ألف سيارة.

