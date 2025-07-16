لكزس تطلق سيارتها الكهربائية RZ الفاخرة

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق سيارتها الفاخرة RZ الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RZ الجديدة تتوفر بنسخة RZ 350e بقوة 224 حصان ومدى سير يصل إلى 568 كلم، وبنسخة RZ 500e بقوة 380 حصان ومدى سير 456 كلم وبنسخةRZ 550e بقوة 408 حصان ومدى سير 440 كلم.

وتُحقق السيارة تسارعا من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 4ر4 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

ثبات على الطريق

وتُظهر السيارة ثباتا متميزا على الطرق المتعرجة، خاصة بفضل نظام الدفع الرباعي Direct4 الذي يعزز التوازن والجر. كما أن التوجيه يستجيب بدقة سواء في النسخ التقليدية أو المزودة بتقنية Steer-by-Wire.

وتوفر السيارة تقنيات عديدة، منها نظام تثبيت السرعة التفاعلي ونظام المساعدة في الزحام ومراقبة النقاط العمياء وشاشة عرض رأسية وشاحن لاسلكي.

مقصورة داخلية مريحة

وتوفر لكزس RZ مستوى راحة كبير في المقصورة الداخلية، مدعوما بعزل صوتي فعّال وزجاج عازل للضوضاء، كما أن نظام التعليق مضبوط ليكون ثابتا دون أن يكون قاسيا.

كما توفر المقاعد دعما جانبيا جيدا، في حين أن الشاشة اللمسية المركزية سهلة الاستخدام، فضلا عن أن المساحة الداخلية كافية حتى للركاب طوال القامة في المقاعد الخلفية.

وتسع السيارة ما يصل إلى 1451 لترا، مما يجعلها مناسبة للعائلات أيضا.