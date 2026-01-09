إعلان

ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب ونسبتهم

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 09/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، وذلك وفق نص المادة (27) من قانون المجلس.

وتنص المادة على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

- أن تتوفر في المُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

- ألا يعين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم

قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون مجلس النواب شروط تعيين أعضاء مجلس النواب ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
زووم

محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
مصراوي ستوري

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
مصراوي ستوري

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
محور بطول 21 كم.. تفاصيل تطوير طريق المنيب - العياط بالجيزة
أخبار مصر

محور بطول 21 كم.. تفاصيل تطوير طريق المنيب - العياط بالجيزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان