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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، عن أسعار سيارات العلامة التشيكية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار المرسلة إلى شبكة موزعي العلامة الأوروبية في مصر، عن استقرار أسعار السيارة سكودا أوكتافيا سيدان العائلية موديل 2025 للشهر الثالث على التوالي.

تأتي سكودا أوكتافيا الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون جنيه للفئة الأولى Suite، و2.2 مليون للفئة الثانية Lounge، أما الفئة الثالثة Loft قدمت مقابل 2.4 مليون جنيه، فيما الفئة الرابعة Sportline سعرها 2.5 مليون جنيه للفئة الأعلى.

فئة Suite

تقدم فئة Suite بمقصورة داخلية مكسوة بجلد الكونياك الفاخر. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

تكنولوجيا متقدمة وشاشة 10 بوصة

توفر أوكتافيا 2025 تجربة ترفيهية ومعلوماتية بفضل وجود شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة. كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي.

مصابيح LED Matrix

تأتي أوكتافيا 2025 في الفئتين Suite و Sportline مزودة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.

تم تجهيز أوكتافيا 2025 بمحرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7ثوانٍ.

ميزات السلامة والتكنولوجيا

تأتي الفئات مجهزة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، مثل:

* نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة.

* فرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات.

* نظام مراقبة ضغط الإطارات.

* كاميرا الرؤية الخلفية مع حساسات الركن الأمامية والخلفية.

* نظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.

التصميم الخارجي

تتميز أوكتافيا 2025 بتصميم خارجي عصري، مع عجلات معدنية بأحجام مختلفة تصل إلى 19 بوصة في فئة Sportline، التي تضفي لمسة رياضية على السيارة. كما تم تجهيز السيارة بزجاج جانبي معتم وشبكة كروم أمامية تعزز من مظهرها.

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