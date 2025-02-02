سيارات "سيات" تدخل فبراير بزيادات تصل إلى 26 ألف جنيه

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بتخفيض 60 ألفا.. مد العرض على سيارات هافال إلى نهاية فبراير

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الإسبانية المتاحة بمصر خلال شهر فبراير الجاري.

وشهدت القائمة المعلنة من قبل الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، ارتفاع أسعار جميع طرازات سيات بمصر بقيم تتراوح بين 21 إلى 26 ألف جنيه.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات الجديدة بمصر:

سيات إبيزا

تتوفر سيارت إبيزا هاتشباك موديل 2025 بقيمة تصل إلى 21 ألف جنيه، وهي تتاح بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و320 ألفًا للفئة الأولى، والفئة الثانية - النسخة الاحتفالية سعرها مليون و370 ألفًا.

سيات أرونا

ارتفعت أسعار سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بقيمة تصل إلى 21 ألف جنيه، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

ارتفعت أسعار سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بقيمة تصل إلى 26 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري، وهي تقدم بفئة واحدة بسعر مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

ارتفعت أسعار سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تصل إلى 26 ألف جنيه التي تقدم بفئتين، لتبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

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