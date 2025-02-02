الزيادة الثانية في أقل من شهر.. ارتفاع سكودا كودياك حتى 100 ألف جنيه

20 صورة لسيارة إكسبينج الجديدة التي ستنطلق في مصر بعد ساعات

بتخفيض 60 ألفا.. مد العرض على سيارات هافال إلى نهاية فبراير

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، عن زيادة أسعار كودياك الـSUV الرياضية الجديدة كليًا للمرة الثانية في أقل من شهر.

كانت كيان إيجيبت أعلنت في منتصف يناير الماضي عن زيادة بأسعار سكودا كودياك تراوحت بين 50 إلى 150 ألف جنيه، قبل أن تعلن في الأول من فبراير الجاري عن زيادة جديدة بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه.

تتوفر كودياك بعد الزيادات الجديدة بأربعة فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليونين و750 ألف جنيه للفئة Selection Loft، و3 مليون جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و300 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و500 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كودياك الجديد كليًا بالسوق المصري:

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

وتضم باقة التجهيزات القياسية للسيارة Kodiaq الجديدة كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

كما تعول السيارة الجديدة على مفهوم الاستندامة؛ حيث تأتي كسوات المقاعد والسجاد والسقف الداخلي مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره.

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