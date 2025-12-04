بعد إعلان هونشي بيع 420 ألف سيارة في 11 شهر.. تعرف على سياراتها بمصر

"الفتيس و15 ألف جنيه" يفصلان شيري أريزو 5 عن أرخص سيارة سيدان في مصر

تعرف على أسعار ومواصفات أحدث سيارة كورية في مصر

تعرف على المحافظات المتاح ترخيص "بجاج كيوت" الجديدة بها

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الصينية العملاقة فاو جروب وصول مبيعات علامتها التجارية الفارهة هونشي إلى أكثر من 420 ألف سيارة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بزيادة نسبتها 9.2% سنويا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن مبيعات سيارات العلامة التجارية الفارهة خلال الشهر الماضي بلغت أكثر من 40 ألف سيارة وهو ما يعني استمرار وتيرة نمو مبيعاتها. وزادت مبيعات العلامة التجارية من سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 60.8% سنويا.

في الوقت نفسه حققت مبيعات الفئة فائقة الفخامة هونشي جولدن صن فلاور مرة أخرى مبيعات تتجاوز 100 سيارة خلال شهر واحد.

وتسعى هونشي لترسيخ وجودها كعلامة تجارية مهمة في سوق السيارات الفارهة بالعالم، ووصول مبيعاتها إلى أكثر من 100 دولة، وإقامة شبكة عالمية تضم أكثر من 1000 مركز بيع وخدمات، مع التوسع في طرح سيارات الطاقة الجديدة والطرز عالية الكفاءة في استهلاك الوقود والسيارات فائقة الفخامة حول العالم.

يذكر أن علامة هونشي التجارية انطلقت في السوق المصري لأول مرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك عبر وكيلها المحلي شركة FBB Motors،الذي يوفر لعملاء السوق المحلي 6 طرازات متنوعة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار مواصفات سيارات علامة هونشي الصينية في مصر:

هونشي أوسادو

تعتمد هونشي أوسادو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو بقوة 156حصان، وعزم الدوران يبلغ 225 نيوتن متر، مما يوفر استجابة ممتازة للتسارع، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

تتوفر هونشي أوسادو في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من Comfort: 1,499,000 جنيه، و 1,749,000 جنيه لفئة Luxury.

هونشي EH7

تعتمد هونشي EH7 الكهربائية الجديدة على بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، بقوة 344 حصان، وعزم الدوران 450 نيوتن/متر، وتصل من (0-100 كم/س) خلال 6.2 ثانية، وتسير 510 كم/بالشحنة الواحدة.

تقدم هونشي EH7 الكهربائية الجديدة في مصر ببفئة واحدة بسعر رسمي 2,199,000 جنيه.

هونشي EHS7

تصنف هونشي EHS7 كسيارة SUV كبيرة الحجم، وتأتي هونشي EHS7 الكهربائية بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم ويمكن أن ينخفض إلى 1665 ملم عند استخدام نظام التعليق الهوائي، وقاعدة عجلات تبلغ 3000 مم

تقدم هونشي EHS7 بمحرك كهربائي بقوة 344 حصان، وتسير حتى 475 كم في الشنحة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تتوفر هونشي EHS7 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2,399,000 جنيه.

هونشي HS3

تقدم هونشي HS3 لجديدة بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر تربو سعة 1.5 لتر بقوة 166 حصان، مع ناقل حركة DCT 7 سرعات.

تقدم هونشي HS3 في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي يبلغ 1,849,000 جنيه.

هونشي EHS9

تعتمد هونشي EHS9 على محركين كهربائيين بنظام دفع كلي للعجلات، ببطارية سعة 99 كيلووات، بقوة 686 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن.متر، وتسير 441 كم/ساعة في الشحنة الواحدة

تقدم هونشي EHS9 الكهربائية في مصر بفئة واحدة بسعر 3 ملايين و200 ألف جنيه.

هونشي H9

تعتمد هونشي H9 على محرك تربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 326 حصاناً وعزم 445 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مزدوج القابض، وتصل لسرعة قصوى 230 كم/ساعة.

لم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية بمصر عن الأسعار الرسمية لهونشي H9.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر