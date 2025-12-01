انخفاض أسعار هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا في ديسمبر.. وانضمام فئة جديدة

فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

كوبرا Raval الكهربائية الصغيرة تنطلق في الأسواق.. تعرف على سعرها

فئة جديدة من هيونداي توسان تنضم إلى السوق المصري.. تعرف على سعرها

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هيونداي" Hyundai التجارية في مصر، عن انخفاض أسعار السيارة أكسنت RB سيدان العائلية بقيم تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة فقد تراجعت أسعار الفئة الأولى من هيونداي أكسنت RB إلى 730.000 جنيه نزولًا من 780.000 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعره الرسمي 760.000 جنيه بدلًا من 810.000 جنيه، فيم الفئة الثالثة بـ839.000 جنيه مقابل 899.000 جنيه سابقًا.

تعتمد سيارة هيونداي الكورية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول سيارة هيونداي 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.

