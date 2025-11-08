للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة تقدمها "جيلي" الصينية في مصر

بقوة تتجاوز 1200 حصان.. هل نرى أسرع سيارة كهربائية صينية في مصر قريبًا؟

كتب - محمد جمال:

يقدم وكلاء علامة Geely في السوق المصري، أبو غالي موتورز وأوتو موبيليتي، السيارة جيلي إيمجراند السيدان العائلية كأرخص سيارة للعلامة بمصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم جيلي إيمجراند المجمعة محليًا الجديدة في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 839,000 جنيه للفئة الأولى (Comfort) و 939,000 جنيه للفئة الثانية (Luxury).

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إمجراند الجديدة:

محرك جيلي إمجراند الجديدة

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

أبعاد جيلي إمجراند

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقنيات جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

