بقوة تتجاوز 1200 حصان.. هل نرى أسرع سيارة كهربائية صينية في مصر قريبًا؟

تستعد مجموعة منصور للسيارات، الوكيل الحصري الجديد لعلامة بي واي دي الصينية في مصر من خلال شركتها المستقلة مان دريم، لإطلاق علامة BYD الكهربائية رسميًا في السوق المحلي.

ومن بين أبرز السيارات المتوقع تقديمها للعلامة الصينية بالسوق المصري، يانج وانج U9 الكهربائية الخارقة، والتي في الغالب لن تكون ضمن تشكيلة السيارات التي يتم الكشف عنها محليًا، ولكن قد يوفرها الوكيل في وقت لاحق عبر نظام الطلب الخاص.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفاتها التفصيلية:

تنتج منظومة الحركة في سيارة بي واي دي يانج وانج U9 قوة إجمالية تتجاوز 1100 حصان، بعض النسخ قد تصل إلى ما يقرب من 1287 حصانًا، فيما يبلغ العزم الأقصى 1680 نيوتن متر.

تستطيع يانج وانج U9 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 2.3 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل في بعض النسخ التجريبية إلى أكثر من 390 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها من أسرع السيارات الكهربائية التي انتجتها الصين على الإطلاق.

تستمد U9 طاقتها من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 80 كيلوواط/ساعة، وتمنحها مدى قيادة يُقدر بحوالي 450 كيلومترًا وفق دورة القيادة الصينية ، مع دعم بنية كهربائية عالية الجهد تبلغ 800 فولت. وتتيح هذه المنظومة إمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 500 كيلوواط، حيث يمكن شحن البطارية من 30 إلى 80 بالمئة في عشر دقائق فقط.

تأتي السيارة بهيكل مصنوع من مواد خفيفة تشمل الألومنيوم وألياف الكربون، ما يساهم في تحسين الأداء الديناميكي والحد من الوزن الإجمالي. كما تتميز بنظام تعليق نشط متطور يُعرف باسم DiSus-X يسمح للسيارة بتعديل ارتفاعها واستجابتها ديناميكيًا أثناء القيادة، بل ويمكنه رفع السيارة أو خفضها بشكل لحظي لتعزيز الأداء أو الراحة حسب وضع القيادة.