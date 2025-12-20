أرخص سيارة 2026 لعلامة MG في مصر.. الأسعار والمواصفات الكاملة

خلال ساعات.. انطلاق سيارات DFSK الصينية في مصر

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، السيارة إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر ديسمبر الجاري كأرخص سيارة للعلامة الصينية بالسوق المصري.

تقدم إم جي 5 الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة LUXURY الثانية سعرها الرسمي 899.990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 5 الجديدة في مصر:

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

