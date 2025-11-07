أرخص السيارات الكروس أوفر الأوروبية المتوفرة بمصر تحت مليون جنيه

بعد وضع حجر أساس مصنع "المنصور".. MG5 ستكون أول سيارة تحمل شعار "صنع في

تتميز السيارات الأوروبية بارتفاع مستويات الجودة وجودة التصنيع والخامات المستخدمة، الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء يضعونها بالخيار الأول فضلا عن أن أسعارها أصبحت خلال آلاونة الأخيرة مناسب نوعا ما.

وخلال الأوقات الماضية يبحث الكثيرين عن الطرازات الأوروبية الكروس أوفر الأرخص سعرًا بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 849.900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

فيات 500X

تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان الكروس أوفر موديل 2026 في مصر بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.