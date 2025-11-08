فورمولا-1 : سباق اللقب يشتعل بين سائقي مكلارين وفيرستابن في البرازيل

ساو باولو - (أ ب):

تتواصل المنافسة الثلاثية على لقب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 هذا الأسبوع في البرازيل، حيث لا يزال سائقا مكلارين يتصارعان على المركز الأول في ترتيب البطولة.

واستغل البريطاني لاندو نوريس الفوز في سباق جائزة المكسيك الكبرى، قبل أسبوعين، ليستعيد صدارة الترتيب، متفوقا على زميله الأسترالي أوسكار بياستري للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر.

ولكن في الوقت الذي يتصارع فيه الثنائي على أول لقبهما، يواصل الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب وبطل العالم أربع مرات، التقدم نحو القمة.

الفوز الذي حققه نوريس في مكسيكو سيتي جعله يتصدر فئة السائقين بفارق نقطة أمام بياستري. ومع ذلك، لا مجال للراحة لسائقي مكلارين، بعد أن تمكن فيرستابن من تقليص الفارق الكبير الذي بلغ 104 نقاط في نهاية شهر أغسطس/آب إلى 36 نقطة فقط خلال آخر خمسة سباقات.

هذا هو أقرب ما وصل إليه فيرستابن للمتصدرين منذ شهر مايو/أيار الماضي، ومع تبقي خمس سباقات فقط، فإن رفض فريق ماكلارين تعيين أحد سائقيه نوريس أو بياستري كسائق أول قد يمنح فيرستابن فرصة حقيقية للفوز بلقبه الخامس على التوالي.

وأكد زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج، إنه سيسمح لسائقيه للمنافسة بنزاهة حتى النهاية، وصرح لوكالة "أسوشيتد برس" أنه لن يختار أحدهما على الآخر مطلقا.

وقال براون لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"لا فرصة لذلك. نحن متسابقون".

وتتبقى 116 نقطة كحد أقصى، يمكن لأي سائق الحصول عليها خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الموسم، في سباقات ساو باولو، ولاس فيجاس، وقطر، وأبوظبي.

من هذه النقاط، 100 نقطة متاحة في السباقات الرئيسية، بالإضافة إلى 16 نقطة إضافية في سباقات السرعة هذا الأسبوع في البرازيل ثم في قطر. ويحصل السائق على 25 نقطة عند الفوز بالسباق الرئيسي، و8 نقاط إضافية عند الفوز بسباق السرعة.

وتراجع أداء بياستري بعد فترة طويلة من تصدر الترتيب. فقد مر بخمسة سباقات متتالية دون فوز، وأربعة سباقات دون الصعود إلى منصة التتويج. ولم يتخط بياستري ، نوريس أو فيرستابن منذ فوزه في جائزة هولندا الكبرى في 31 أغسطس الماضي، وهو الفوز الذي منحه أفضلية 34 نقطة في البطولة.

وحقق بياستري هذا الموسم سبعة انتصارات، لكنه تأخر خلف نوريس على المضمار في آخر أربعة سباقات، حيث جاءت نتائجه في المراكز العشرين والرابع والخامس والخامس. وفي السباقين الأخيرين، كان أداؤه أبطأ من نوريس بمقدار 283ر0 ثانية في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى و588ر0 ثانية في المكسيك.

ورغم أن فريق ريد بول كان خلف مكلارين طوال الموسم، يظل فيرستابن بإمكانه أن يعيد فريقه للقمة لاسيما وأنه فاز ثلاث مرات بالسباق المقام في البرازيل، بما في ذلك آخر زيارتين.

واستطاع السائق الهولندي أن يفوز بسباق العام الماضي رغم أنه بدأ السباق من المركز السابع عشر، ويعتبر مضمار إنترلاجوس واحدا من المفضلين له في سباقات فورمولا-1. يذكر أن شريكته كيلي بيكيه، من البرازيل، واستقبل الثنائي مؤخرا طفلهما الأول معا.

ويتعين على فيرستابن أن يتفوق على ثنائي مكلارين بمعدل 9 نقاط في كل من الأسابيع الأربعة المتبقية ليحقق لقبه الخامس على التوالي. ولتحقيق ذلك، من المحتمل أن يحتاج للفوز بجميع السباقات الأربعة المتبقية، ومع فارق نقطة واحدة فقط بين المركز الأول والثالث، فمن المرجح أن يحتاج إلى أن يتدخل فريق آخر للفصل بينه وبين سائقي مكلارين.

ويعد سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في نهاية الشهر أقرب فرصة يمكن أن يتم فيها تتويج البطل رياضيا، ولكن لتحقيق ذلك، يجب على نوريس جمع أقصى عدد من النقاط في سباقي البرازيل ولاس فيجاس، بينما لا يسجل بياستري وفيرستابن أي نقاط.

وبما أن ذلك يبدو غير محتمل، فقد يُحسم اللقب إذا تمكن أي من السائقين الثلاثة من تحقيق أفضلية 26 نقطة في سباق قطر. وإذا لم يحدث ذلك، فستستمر المنافسة حتى السباق الختامي في أبوظبي يوم 7 ديسمبر المقبل.