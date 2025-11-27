الأسعار تبدأ من 48 ألف جنيه.. رينو تطرح سيارات قديمة للبيع في مزاد علني

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من سيارتها أوتلاندر سبورت الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري بالسوق المصري

تتوفر أوتلاندر سبورت 2026 بنفس أسعار موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من 1.375.000 جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها 1.425.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها 1.550.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر:

المحرك والأداء

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

الأبعاد والمساحات

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

التجهيزات

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

