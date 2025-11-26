إعلان

تعرف على السبب وراء استدعاء أكثر من 140 ألف سيارة من طراز هيونداي سانتافي

طوكيو - (د ب ا):

تستدعي شركة هيونداي موتور في أمريكا 143472 سيارة، وفقا لإشعار قدمته للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيونداي ستستدعى طرازات من موديل سانتا في 2024-2025 ومركبات سانتا في الهجينة.

وقالت الشركة إن الكاميرا الخلفية ربما لم تكن مثبتة بصورة جيدة مما قد يلحق الضرر بحزمة أسلاك، ويتسبب في عدم عرض الكاميرا للصورة.

وأخفقت هذه الطرازات في الإيفاء بمتطلبات معايير سلامة السيارات الاتحادية رقم 111 المتعلقة بـ" الرؤية الخلفية".

