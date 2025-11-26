خلال ساعات.. انطلاق سيارات أفاتار الكهربائية في مصر رسميًا

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، وكلاء علامات إم جي الصينية وأوبل الألمانية وشيفرولية الأمريكية وبيجو الفرنسية، إلى تدشين علامة "بي واي دي" الصينية للسيارات الكهربائية خلال أسابيع قليلة في السوق المصري.

ومن المقرر بحسب المعلن من الوكيل الجديد للعلامة الصينية أن تنطلق سيارات بي واي دي الكهربائية بشكل رسمي في يناير 2026، وذلك ضمن خطة موسعة تهدف إلى التوسع في قطاع السيارات النظيفة.

ومع قرب تدشين السيارات الكهربائية من BYD الصينية في مصر لأول مرة، يترقب العديد من المستهلكين طرح أرخص طرازات العلامة الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية في السوق المحلي.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات وأسعار أرخص سيارة كهربائية تقدمها بي واي دي الصينية في عدد من الأسواق العالمية وهي "سي جل" Seagull الهاتشباك الصغيرة.

تقدم بي واي دي سيجل عالميًا بأسعار رسمية تبدأ من 9 آلاف دولار، والنسخة الأعلى مقابل 12 ألف دولار.

محرك بي واي دي Seagull

تعتمد بي واي دي Seagull على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 385 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 240 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

أبعاد بي واي دي Seagull

يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Seagull

تم تجهيز سيجال من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المفضلة، كما تحتوي السيارة على نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي لضمان راحة الركاب في مختلف الظروف الجوية.

السلامة والأمان في بي واي دي Seagull

وتولي الشركة المصنعة أهمية كبيرة لسلامة ركاب سيارتها، لذا تم تجهيز سيجال 2025 بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالة التصادم.

