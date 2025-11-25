بعد جدل طرح طراز بـ555 ألف جنيه| تعرف على أسعار سيارات تويوتا الرسمية في

أطلقت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، رسميًا النسخة المحسنة Facelift من الجيل الثاني عشر لأيقونتها "كورولا" Corolla سيدان العائلية في السوق الصيني.

جاء ذلك ضمن خطة الشركة اليابانية لتجديد حضور أحد أكثر طرازاتها مبيعًا عالميًا، وتعزيز قدرته على المنافسة في فئة السيارات السيدان المدمجة.

وحصلت النسخة الأحدث من تويوتا كورولا على تغييرات واضحة في التصميم الخارجي، وتطوير شامل للتجهيزات الداخلية والتقنيات، إلى جانب تحسينات في منظومة الدفع الهجينة.

التصميم الخارجي شهد إعادة صياغة للواجهة الأمامية عبر اعتماد مصابيح أكثر نحافة وحداثة، وشبكة أمامية ذات طابع رياضي يعزز الانسيابية. كما حصلت السيارة على مصد أمامي جديد وجنوط بتصميم محدث يمنحها مظهرًا أكثر عصرية.

في الداخل نالت تويوتا مقصورة مطورة تشمل شاشة ترفيه كبيرة تدعم أحدث أنظمة الاتصال، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية توفر معلومات القيادة بشكل أوضح. كما أعادت الشركة تصميم لوحة القيادة والكونسول الوسطي، مع توفير شحن لاسلكي للهواتف الذكية ضمن التجهيزات القياسية أو في الفئات العليا.

وتتوفر كورولا المحسنة في السوق الصيني بخيارين من منظومات الدفع، محرك بنزين تقليدي بسعة 2.0 لتر يوفر توازنًا بين القوة والاستهلاك.

كما تتوفر بمنظومة هجينة تجمع بين محرك 1.8 لتر ومحرك كهربائي، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود ومدى تشغيل ممتد، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا طويل الأمد للمستخدمين.

ويعكس هذا التحديث سعي تويوتا لترسيخ موقع كورولا ضمن أكثر السيارات انتشارًا في الصين، عبر تقديم تصميم متجدد وتقنيات مطورة تلائم توجهات السوق واحتياجات العملاء المتزايدة نحو المركبات الأكثر كفاءة واعتمادية.

