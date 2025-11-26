شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها CLA Shooting Brake الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الكومبي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها CLA Shooting Brake الكومبي الجديدة تأتي بطول 72ر4 متر، وتمتاز بسعة صندوق أمتعة تبلغ 455 لترا، مع 101 لتر إضافي في الصندوق الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الجديدة في الموديل CLA 250+ Shooting Brake على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 200 كيلووات/272 حصان، والذي يدفعها من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/س.

وتتوفر لهذا الموديل بطارية بسعة 85 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 768 كلم، بينما يبلغ معدل الاستهلاك 7ر12 كيلووات ساعة/100 كلم.

دفع رباعي

أما الموديل CLA 350 Shooting Brake 4Matic رباعي الدفع فيعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 260 كيلووات/354 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 515 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق سيارة الدفع الرباعي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5 ثوان بالضبط، كما تقف سرعتها القصوى عند حاجز 210 كلم/س أيضا.

ومع زيادة الاستهلاك إلى 3ر13 كيلووات ساعة/100 كلم ينخفض مدى السير الكهربائي إلى 742 كلم.