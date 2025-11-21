الصين تصدر 5.6 مليون سيارة خلال 10 شهور

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الصينية زيادة صادرات الصين من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر15% لتصل إلى حوالي 6ر5 مليون سيارة.

وبحسب البيانات زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة سواء الكهربائية أو الهجين بنسبة 4ر90% سنويا إلى 01ر2 مليون سيارة.

وخلال أكتوبر بمفرده زادت صادرات السيارات الصينية بنسبة 9ر22% سنويا، في حين زادت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 9ر99% سنويا.

وأصبحت سيارات الطاقة الجديدة عاملا رئيسيا في زيادة صادرات السيارات بشكل عام، بحسب شن شيهوا نائب الأمين العام لرابطة صناع السيارات في الصين، مضيفا أن متوسط حجم الصادرات الصينية من سيارات الطاقة الجديدة ارتفع إلى حوالي 200 ألف سيارة شهريا، مقابل حوالي 100 ألف سيارة شهريا في العام الماضي.

وزادت قيمة صادرات السيارات الصينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 14% سنويا إلى 4ر798 مليار يوان (3ر112 مليار دولار).

