تشهد مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بسيارات الدفع الهجين ذات الأداء القوي والاستهلاك المنخفض للوقود، والتي يقطع بعضها أكثر من 1000 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو شحن الكهرباء.

وانتشرت هذه النوعية من السيارات خلال الشهور الماضية بصورة لافتة، وتنوعت ما بين صينية ويابانية وتبدأ أسعارها الرسمية من ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

ROX 01

تقدم روكس 001 الجديدة بسعر يبدأ من 3,200,000 جنيه للفئة المزودة بـ7 مقاعد، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا ذات الـ6 مقاعد بسعر 3,300,000 جنيه.

تقدم روكس 01 بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

ديبال S07

تقدم S07 بسعر رسمي يبدأ من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تقدم ديبال SO7 الجديدة بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومترًا على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

ديبال S05

تبدأ أسعار ديبال SO5 الجديدة من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تقدم السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

أيولوس هيوج

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم.

تقدم السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، بينما يصل سعر النسخة مزدوجة اللون إلى مليون و745 ألف جنيه.

نيسان إكس تريل

سيارة الدفع الرباعي العائلية X-Trail بتقنية e-Power، من نيسان تعتمد على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم نيسان إكس تريل بثلاث فئات من التجهيزات تبدأ من 1999.990 جنيه، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 2.299.990 جنيه.

