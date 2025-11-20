ميونخ - (د ب أ):

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن السترة السميكة تهدد سلامة القيادة؛ حيث إنها لا تُقيّد الحركة فحسب، بل تمنع أيضا حزام الأمان من الالتصاق بالجسم بشكل صحيح وتوفير الحماية المنوطة به، فضلا عن ارتفاع خطر التعرض لإصابات.

إصابات خطيرة

وأظهر اختبار تصادم أجراه النادي أنه حتى عند التوقف المفاجئ من سرعة 16 كلم/س، كما هو الحال في الاصطدام الخلفي أثناء القيادة في المدينة، يمكن لحزام الأمان أن يتوغل بعمق في نطاق البطن مسببا إصابات خطيرة في الأنسجة الرخوة مثل الأمعاء والكبد والطحال، ويؤدي إلى نزيف داخلي.

ولتوفير الحماية الكاملة، يجب أن يلتصق حزام الأمان بالجسم. لذلك يجب دائما خلع السترات السميكة قبل القيادة لضمان ملاءمة حزام الأمان بشكل صحيح. وينطبق هذا أيضا على الركاب.

ويجب أيضا دائما خلع سترات الأطفال في مقاعد السيارة أو مقاعد الأطفال. وللحفاظ على دفئهم يمكن وضع السترة، التي تم خلعها، فوقهم. كما يمكن لبطانية إضافية أن توفر الدفء حتى يصل جهاز التدفئة إلى درجة الحرارة المطلوبة.

كما أن الأحذية ذات النعل السميك غير مناسبة أيضا للقيادة؛ نظرا لأنها تحول دون استخدام الدواسات بدقة. لذا يُفضّل الاحتفاظ بحذاء رياضي مناسب في السيارة لارتدائه أثناء القيادة.